طقس الجمعة.. جو بارد مع زخات مطرية

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الجمعة، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس بارد فوق المرتفعات والهضاب العليا، مع نزول أمطار وزخات أحيانا رعدية فوق كل من منطقة طنجة والريف والواجهة المتوسطية وشمال ووسط البلاد ومرتفعات الأطلس والسهول الغربية والمنطقة الشرقية والسايس. كما ستمر سحب كثيفة ستعطي أمطارا ضعيفة شمال غرب الأقاليم الجنوبية، مع تساقطات ثلجية ستهم مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط والريف والهضاب العليا التي يتعدى علوها 1500م، ومن المحتمل أن تتكون كتل ضبابية فوق السواحل الجنوبية خلال الصباح والليل، فيما ستكون السماء غائمة جزئيا بباقي المناطق.

وستهب الرياح معتدلة من القطاع الغربي إلى جنوبية بالأقاليم الجنوبية وبالوسط والشمال، ومن القطاع الشمالي إلى متقلبة بباقي المناطق. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين صفر و6 درجات بالمرتفعات وبالهضاب العليا الشرقية، وما بين 7 و12 درجة بشمال المنطقة الشرقية والسايس والواجهة المتوسطية ومنطقة طنجة والسهول الوسطى وسوس وهضاب الفوسفاط وولماس والسفوح الجنوبية الشرقية، وما بين 23 و17 درجة بالسهول الشمالية وبالجنوب الشرقي بالأقاليم الجنوبية.

وستعرف درجات الحرارة العليا بعض الانخفاض الملموس، حيث ستتأرجح ما بين 5 و11 درجة بالمرتفعات وبهضاب الفوسفاط، وما بين 11 و16 درجة بالسايس والواجهة المتوسطية ومنطقة طنجة وبالسهول الشمالية والوسطى، وما بين 16 و21 درجة بالمنطقة الشرقية، وسوس وقرب السواحل الشمالية، وما بين 21 و27 درجة بالجنوب الشرقي وبالأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر هائجا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وهائج إلى قوي الهيجان بباقي المناطق، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين طرفاية والكويرة.