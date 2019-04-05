أفاد وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي مولاي حفيظ العلمي، اليوم الخميس بالرباط، عن حصيلة برنامج تسريع التنمية الصناعية.
وقال العلمي، إنه منذ انطلاق برنامج تسريع التنمية الصناعية تم إحداث ما مجموعه 405496 منصب شغل مسجل لدى مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وهو ما يمثل81 في المائة من الهدف المنشود للبرنامج المذكور في أفق 2020.
وكشف مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه خلال ندوة صحافية عقب انعقاد المجلس الحكومي، إلى أن العلمي أبرز في عرض حول نتائج البحث المتعلق بالتشغيل في المجال الصناعي المنجز بتعاون مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومصالح المديرية العامة للضرائب ومكتب الصرف، أن 49 في المائة من المناصب المحدثة هي مناصب شغل لفائدة النساء.
وأوضح المتحدث ذاته، أن 21 في المئة من مجموع هذه المناصب أحدثت من طرف 10 في المائة من المقاولات الصناعية، التي تم إنشاؤها بعد إطلاق مخطط تسريع التنمية الصناعية.
كانت هذه تفاصيل خبر حفيظ العلمي: أزيد من 405 ألف منصب شغل مسجلة لدى الـCNSS لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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