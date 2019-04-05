الناصرة: اجتماع داعم لتحالف الموحدة والتجمع في الحي الشرقي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن ناشطون في مدينة الناصرة مساء أمس، الخميس، عن دعمهم لتحالف الموحدة والتجمع، في الانتخابات العامة للكنيست التي ستجري يوم الثلاثاء القريب التاسع من نيسان/ أبريل الجاري.

وجاء الإعلان خلال اجتماع انتخابي عقد، مساء أمس، في منزل رايق هريش في الحي الشرقي بمشاركة كوادر في "ناصرتي" والمرشحين عن تحالف الموحدة والتجمع، د. منصور عباس ود. إمطانس شحادة ود. هبة يزبك. كما شارك في الاجتماع بروفيسور محمود يزبك المحاضر والباحث والمؤرخ من مدينة الناصرة.

وفي حديث لموقع "عرب 48" قال سالم شرارة، القيادي البارز في قائمة "ناصرتي" ومدير مكتب رئيس بلدية الناصرة، علي سلام، والذي تولى عرافة الاجتماع، إنه كناشط سياسي يرى بأن تحالف الموحدة والتجمع هو الأقرب لقناعاته وقناعات الكثيرين من أعضاء وكوادر في "ناصرتي" ولذلك رأوا من الواجب عليهم دعم هذا التحالف.

وأضاف شرارة: "كوادرنا ستنتصر لهذا التحالف السياسي، نحن لا نقبل بأن تكون الناصرة حمراء كما يزعمون! وإنما هي تجمع فسيفساء العمل الوطني والسياسي، لذلك فإنها (أي الكوادر) ترى بهذا التحالف بأنه الجسم السياسي الأقرب لقناعاتهم والكثير من ناشطينا سيعملون على أن يحصل هذا التحالف على نتيجة مشرفة".