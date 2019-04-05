الان تتابع إقالة مدير المخابرات الجزائرية عثمان طرطاق والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الجزائر - الخليج 365: ذكرت قناة النهار التلفزيونية الخاصة اليوم الجمعة أن مدير المخابرات الجزائرية عثمان طرطاق عُزل من منصبه. وكان طرطاق، وهو لواء متقاعد من الجيش، حليفا للرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي استقال يوم الثلاثاء في ظل احتجاجات حاشدة.

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