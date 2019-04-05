تقرير: أفريقيا ، أول ضحية لأزمة الغذاء العالمية

ترجمة- محمد بشاري

ذكر موقع راديو فرنسا الدولي أنه وفقًا لتقرير حول الأزمات أعدته المنظمات الدولية ووكالات الأمم المتحدة ومنظمات التعاون الدولي ، فإن أكثر من 113 مليون شخص على وشك المجاعة في العالم ،لافتًا إلى أن إفريقيا هي أكثر القارات تضررًا.

وأضاف التقرير أن أكثر من 113 مليون شخص يعانون في 53 دولة من حالة انعدام الأمن الغذائي الحاد ،حيث يعيش ثلثا الجياع في ثماني دول فقط ، أربعة منها في إفريقيا.

وأشار التقرير إلى أن البلدان الأكثر ضعفا هي تلك التي تعاني من الصراع ، و أيضا جيرانها ، الذين يواجهون تدفقا من اللاجئين،مثل بنجلاديش والكاميرون وبوروندي وأوغندا.