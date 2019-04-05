الاحدب دعا المرشحين الى التكاتف مع نزار زكا‬: لايجاد حلول للظلم والتهميش في طرابلس

اشار رئيس لقاء "الاعتدال المدني" ​مصباح الاحدب​ بعد لقائه في منزله في ​طرابلس​ اليوم السيدة مهى زكا اليافي مديرة حملة المرشح للانتخابات الفرعية في قضاء طرابلس ​نزار زكا​، الى انه دعا ​المجتمع المدني​ الى عدم تضييع جهوده والتوحد خلف مرشح واحد كي لا تتشتت أصواتنا ولنقدم لأبناء طرابلس خياراً جدياً لمواجهة ​الفساد​ الذي تمارسه السلطة، لذلك أقترح اليوم على مرشحي المجتمع المدني التوحد ودعم ترشيح نزار، وأنا مستعد أن أكون أول المبادرين بحال وافق الجميع.

واكد ان مطالب طرابلس تتلخص بايجاد حلول للظلم والتهميش و​البطالة​ وإغفال حق أبناء المدينة بالتوظيف في المؤسسات والادارات، وهي المغيبة عن الخارطة السياحية والاقتصادية والانمائية، اضافة الى تحقيق ​الضمان الصحي​ والعدالة بملفات الموقوفين ظلماً، وكل سياسي لا يعمل على تحقيق هذه المطالب فهو يعمل لمصالحه الخاصة، ولا يمثل هذه المدينة وأهلها وهو فاقد للشرعية، وهذه المطالب جمعناها بعريضة أطلقناها مع مجموعة من ناشطي المجتمع المدني الحقيقي في طرابلس وقد تبناها نزار زكا رغم اعتقاله خارج البلاد.

بدورها، لفتت السيدة مهى اليافي الى انها قدمتُ شرحا مفصلا عن وضع نزار في المعتقل وصلابته ومقاومته التي لا تلين ضد الظلم ودفاعا عن مبادئه والحرية التي نذر لها نفسه. ونقلت له تحيات نزار وتقديره لكل الدعم والمؤازرة التي يلقاها من سعادته في كل مناسبة واطلالة. أضافت ان ترشيح نزار فرصة حقيقية لكي يترجم من يريد حقا مقاومة الاستبداد، وعلى كل معني بهذا الموقف السيادي والوطني ان يتخلى عن اي موقف رمادي او غامض.

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