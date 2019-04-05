نقولا نحاس: لا تغيير في النهج المتبع بالكهرباء وهناك تجميل فقط

اشار النائب ​نقولا نحاس​ الى ان حجم الدولة غير مقبول، لان 37 بالمئة من ​الموازنة​ تذهب من ​الرواتب والاجور​. اضاف "اذا لم نحلل لماذا وصلنا الى هذا الوضع اليوم لن نصل الى نتيجة، وفي موضوع الكهرباء الوضع على حاله لم نتعلم الدرس". واعتبر ان النهج القائم منذ التسعينات لم يتغير والجميع دخل به، وهذا النهج في كيفية ادارة شؤون البلد ادى الى هذه النتيجة اليوم، ونحن في نهاية المطاف".

واعتبر نحاس في حديث تلفزيوني، انه لا تغيير في النهج المتبع بالكهرباء، وهناك تجميل فقط. واكد انه لا احد يعرف حجم ​القطاع العام​، الوضع متروك وسائب لان هناك مصلحة لترك التوظيف والزبائنية السياسية. وشدد على ان اصلاحات سيدر غير مطروحة حاليا، لان كل بند من بنوده بحاجة الى طاولة مستديرة ليتوافق الافرقاء عليه.