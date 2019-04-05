مصطفى حسين: محاسبة الصغير لا تؤثر بل يجب محاسبة الكبير

رأى عضو تكتل ​"​لبنان​ القوي"​ النائب ​مصطفى حسين​ أن "العقود بالتراضي هي التي أوصلت البلد الى ما وصلنا اليه وادارة المناقصات هي التي يجب أن تكون المشرفة"، مشيرا الى أنه "يجب أعطاء تحفير للصناعيين في مناطق عكار أو ​البقاع​ عبر اعفائهم من الرسوم لمدة عشر سنوات".

ولفت حسين في حديث تلفزيوني الى أن "الانفاق العام يمكن ترشيده بإستراتيجية محددة، عبر وزارة تخطيط، ولكن للأٍف تم إنشاء وزارات عديدة ولا وزارة للتخطيط"، مؤكدا أن "​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ يتابع كافة الأمور من ​الوضع الاقتصادي​ والمالي وحتى وضع ​النازحين​ ورأينا تصريحاته في تونس و​موسكو​، والعهد بالتعاون مع ​الحكومة​ يجب أن ينجح".

وأشار الى أن "هذه فرصه للبنان، ليس من أجل "سيدر" بل حتى ينطلق من جديد، هذه فرصة كبيرة للعمل بهذه الفترة والكل متفق على محاربة الفاسد، ولكن اذا لم تبدأ المحاسبة فعليا فلن نكون فعلنا شيئا"، مضيفا: "محاسبة الصغير لا تؤثر بل يجب محاسبة الكبير".