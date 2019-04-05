وزير خارجية فنزويلا:محكوم علينا كشعب ان ننجح ولا يمكن لأحد أن يوقفنا

أشار وزير الخارجية الفنزويلي خورخي أريازا إلى انه "نقلنا إلى الرئيس ميشال عون تقديرنا للبنانيين كيف يعيشون بسلم وكيف يواجهون الصعوبات".
وأكد في حديث تلفزيوني أنه "نحن شعب محكوم علينا ان ننجح ولا يمكن لأحد أن يوقفنا، وأبواب فنزويلا مفتوحة لكافة الاحزاب،". وأضاف "إن كافة الاحزاب يمكها ان تزور فنزويلا".
ولفت إلى ان "الشعب في فنزويلا قوي، والمشاكل موجودة فيها من 20 سنة وأميركا اليوم لم تعد تستطيع ان تتحكم بفنزويلا، لأننا استطعنا منع أميركا من التحكم بنا". وقال: "نحن ندافع ونثور من أجل ان نقول انه لم يعد لأميركا الامكان ان تتدخل بفنزويلا".
وعن رفع الحصانة عن المعارض خوان غوايدو، قال: "نحن لا نتدخل بعمل القضاء والشخص الذي يقف ضد القانون من الطبيعي ان تتم محاسبته من قبل القضاء ".
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