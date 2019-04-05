وزير خارجية فنزويلا:محكوم علينا كشعب ان ننجح ولا يمكن لأحد أن يوقفنا

أشار وزير الخارجية الفنزويلي ​خورخي أريازا​ إلى انه "نقلنا إلى ​الرئيس ميشال عون​ تقديرنا للبنانيين كيف يعيشون بسلم وكيف يواجهون الصعوبات".

وأكد في حديث تلفزيوني أنه "نحن شعب محكوم علينا ان ننجح ولا يمكن لأحد أن يوقفنا، وأبواب ​فنزويلا​ مفتوحة لكافة الاحزاب،". وأضاف "إن كافة الاحزاب يمكها ان تزور فنزويلا".

ولفت إلى ان "الشعب في فنزويلا قوي، والمشاكل موجودة فيها من 20 سنة و​أميركا​ اليوم لم تعد تستطيع ان تتحكم بفنزويلا، لأننا استطعنا منع أميركا من التحكم بنا". وقال: "نحن ندافع ونثور من أجل ان نقول انه لم يعد لأميركا الامكان ان تتدخل بفنزويلا".

وعن رفع الحصانة عن المعارض خوان غوايدو، قال: "نحن لا نتدخل بعمل القضاء والشخص الذي يقف ضد القانون من الطبيعي ان تتم محاسبته من قبل القضاء ".