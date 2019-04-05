ركّزت عضو "كتلة المستقبل" النائبة ​بهية الحريري​، خلال جولة لها على مناطق بقاعية عدّة، على أنّ "لدينا ورشة تشريعية كاملة في ​المجلس النيابي​، وجميع الكتل ستتوحّد تحت عنوان "الليطاني أوّلًا".

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كانت هذه تفاصيل خبر بهية الحريري: لدينا ورشة تشريعية بمجلس النواب والكتل ستتوحد تحت عنوان "الليطاني أولا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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