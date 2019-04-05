حكومة كوريا الجنوبية: رجال الإطفاء والجنود بدأوا جهودا لاحتواء حرائق الغابات

أعلنت حكومة كوريا الجنوبية، أن الآفا من رجال الإطفاء والجنود بدأوا جهودا لاحتواء حرائق غابات أسفرت عن مقتل شخص واحد على الأقل وأجبرت أكثر من أربعة آلاف آخرين على الفرار من منازلهم.
ولفتت الحكومة إلى ان الحرائق اندلعت في إقليم جانغون بشرق البلاد وامتدت إلى مدن سوكتشو وجانغنيونغ وبحلول صباح الجمعة كانت قد أحرقت 525 هكتارا من الأراضي ونحو 198 منزلا ومخزنا وبنايات أخرى، وتم إجلاء 2263 مواطنا إلى قاعات رياضية ومدارس بحلول صباح الجمعة فيما تم إغلاق 52 مدرسة.
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