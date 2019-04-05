انتهاء أعمال التزفيت محلة نفق نهر الكلب والسير إلى تحسن تدريجي

أفادت "​غرفة التحكم المروري​" التابعة لقوى الأمن الداخلي، بـ"انتهاء أعمال التزفيت محلة نفق ​نهر الكلب​، والسير إلى تحسّن تدريجي". وكانت قد لفتت في وقت سابق، إلى أنّ "حركة المرور كثيفة من "الرويال"- ​الضبية​ باتجاه نفق نهر الكلب، بسبب أعمال تزفيت في المحلة".

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