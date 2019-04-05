وزير المالية يعطي الإذن بملاحقة موظفين في دوائر عقارية

أعطى وزير المالية ​علي حسن خليل​ الترخيص للنيابة العامة المالية بملاحقة سبعة موظفين في الدوائر العقارية في ​جونية​ وجبيل لوجود شبهة بارتكابهم جرماً جزائياً، تمكيناً للنيابة العامة المالية من إجراء المقتضى.

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