موغيريني: اتحاد أوروبا يرفض قرار رفع الحصانة عن غوايدو ويعتبره انتهاكا لدستور فنزويلا

ركّزت مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، على أنّ "الاتحاد الأوروبي يرفض القرار الّذي اتّخذته الجمعية التأسيسية في فنزويلا، القاضي برفع الحصانة عن زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو"، الّذي تعترف به نحو 50 دولة رئيسًا بالوكالة للبلاد.
وشدّدت في بيان باسم دول التكتل الـ28، على أنّ "ذلك القرار يشكّل انتهاكًا خطيرًا للدستور الفنزويلي، وكذلك لدولة القانون وللفصل بين السلطات، كون البرلمان هو الجهة الوحيدة المخولة رفع الحصانة عن أحد أعضائه"، لافتةً إلى أنّ "تلك التصرّفات تقوّض التوصّل إلى تسوية سلمية للأزمة، وتزيد من الاستقطاب وتصاعد التوتر في البلاد".
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