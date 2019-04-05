"الحدث": بوتين طلب من نتانياهو إبلاغ الروس قبل وقت كاف بأي ضربة إسرائيلية على سوريا

عَلِمت قناة "الحدث" نقلًا عن مصادر، أنّ "خلال اللقاء الّذي جمع الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ مع رئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ في ​موسكو​، طلب بوتين من نتانياهو إبلاغ الروس قبل وقت كاف بأيّ ضربة إسرائيلية على ​سوريا​، دون أن يطلب منه وقف هذه الضربات".

ولفتت المصادر إلى أنّ "خلال الاجتماع الّذي حضره كبار قادة الأجهزة العسكرية من البلدين، طلب بوتين من الإسرائيليّين تحييد منظومة "أس- 400" وعدم استهدافها خلال أيّ قصف على سوريا".