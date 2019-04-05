"الحدث": بوتين طلب من نتانياهو إبلاغ الروس قبل وقت كاف بأي ضربة إسرائيلية على سوريا

عَلِمت قناة "الحدث" نقلًا عن مصادر، أنّ "خلال اللقاء الّذي جمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في موسكو، طلب بوتين من نتانياهو إبلاغ الروس قبل وقت كاف بأيّ ضربة إسرائيلية على سوريا، دون أن يطلب منه وقف هذه الضربات".
ولفتت المصادر إلى أنّ "خلال الاجتماع الّذي حضره كبار قادة الأجهزة العسكرية من البلدين، طلب بوتين من الإسرائيليّين تحييد منظومة "أس- 400" وعدم استهدافها خلال أيّ قصف على سوريا".
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