وزير المال الفرنسي: مصممون على فرض ضريبة على الشركات الرقمية

أكد وزير المال الفرنسي برونو لومير أن بلاده مصممة على فرض ضريبة على أكبر الشركات الرقمية، رغم الدعوات الأميركية إلى التخلي عن ذلك.

وشدد على انه "نحن مصممون على فرض ضريبة على أكبر الشركات الرقمية من أجل إضفاء مزيد من العدالة والفعالية على النظام الضريبي العالمي"، وذلك في رد على تصريحات أطلقها امس وزير الخارجية الأميركي ​مايك بومبيو​".