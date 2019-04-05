نفت وزارة خارجية ​الإكوادور​، الأنباء حول نية سلطات الإكوادور طرد مؤسس موقع ​ويكيليكس​ ​جوليان أسانج​ من سفارتها بلندن، واصفة إياها بالشائعات. وأكدت الوزارة انه "لا تستجيب الإكوادور للشائعات والفرضيات والافتراضات التى لا توجد لها أدلة وثائقية". وكان موقع ويكيليكس قد أفاد بأنه من المتوقع أن يتم طرد أسانج من السفارة "فى غضون ساعات أو أيام"، مضيفا أن سلطات الإكوادور توصلت إلى اتفاق مع ​بريطانيا​ حول اعتقال أسانج المقيم فى أراضى سفارتها بلندن منذ عام 2012.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خارجية الإكوادور تنفي طرد مؤسس موقع "ويكيليكس" من سفارتها بلندن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.