الأمم المتحدة: مقتل 88 مدنيا وفرار 18 ألفا في آذار جراء هجمات بجنوب شرق النيجر

كشف مكتب ​الأمم المتحدة​ للشؤون الإنسانية في نيامي، أنّه "تمّ تسجيل 21 هجومًا ضدّ مدنيّين وقوات عسكرية في جنوب شرق ​النيجر​ في آذار 2019، وبلغ عدد القتلى المدنيين 88"،

وبيّن أنّ "تلك الهجمات تسبّبت في فرار 18480 شخصًا في اتجاه مدينة ديفا (العاصمة الإقليمية) وبعض المدن الكبرى"، لافتًا إلى "التدهور السريع للوضع الأمني" في منطقة ديفا المطلة على حوض بحيرة تشاد.

كما أسفرت تلك الهجمات غير المسبوقة الّتي شنّها المتمرّدون، عن خسائر في صفوف الجيش. وقد تمّ إحراق نحو 100 منزل وخطف العديد من النساء، حسب السلطات المحلية.