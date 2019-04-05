أعربت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية القطرية، لولوة الخاطر، عن استغرابها من "مشاركة الإمارات في البيان الخماسي حول ليبيا"، لافتةً إلى أنّ "الحكومة الإماراتية تدعم قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر وتطالب بوقف التصعيد بالتزامن مع ذلك".
وأكّدت أنّ "قطر أكّدت في بيان صدر عنها على إدانتها الشديدة لهذا التصعيد العسكري الخطير من قبل قوات خفتر، الّذي يأتي في ظلّ حدوث نوع من الانفراج السياسي في المسار السلمي وفي مسار الحوار الوطني في ليبيا تحت المظلّة الأمميّة"، مركّزةً على أنّ "قطر ترى في هذا الاعتداء العسكري تقويضًا لهذا المسار السلمي للحلّ، كما أنّه ينذر بإعادة حالة الفوضى في الغرب الليبي".
كانت هذه تفاصيل خبر خارجية قطر استغربت مشاركة الإمارات في البيان الخماسي حول ليبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.