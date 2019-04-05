خارجية قطر استغربت مشاركة الإمارات في البيان الخماسي حول ليبيا

أعربت المتحدثة الرسمية باسم ​وزارة الخارجية القطرية​، لولوة الخاطر، عن استغرابها من "مشاركة ​الإمارات​ في البيان الخماسي حول ​ليبيا​"، لافتةً إلى أنّ "الحكومة الإماراتية تدعم قائد الجيش الوطني الليبي المشير ​خليفة حفتر​ وتطالب بوقف التصعيد بالتزامن مع ذلك".

وأكّدت أنّ "قطر أكّدت في بيان صدر عنها على إدانتها الشديدة لهذا التصعيد العسكري الخطير من قبل قوات خفتر، الّذي يأتي في ظلّ حدوث نوع من الانفراج السياسي في المسار السلمي وفي مسار الحوار الوطني في ليبيا تحت المظلّة الأمميّة"، مركّزةً على أنّ "قطر ترى في هذا الاعتداء العسكري تقويضًا لهذا المسار السلمي للحلّ، كما أنّه ينذر بإعادة حالة الفوضى في الغرب الليبي".