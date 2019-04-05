سلطات أميركا ألغت تأشيرة دخول مدعية المحكمة الجنائية الدولية

أعلنت ​المحكمة الجنائية الدولية​ أنّ "​الولايات المتحدة الأميركية​ ألغت تأشيرة دخول المدعية العامة للمحكمة الغانية فاتو بنسوده"، بسبب تحقيق محتمل حول أعمال جنود أميركيين في ​أفغانستان​. من جهته، لفت مكتب بنسوده في بيان، إلى "أنّنا يمكننا أن نؤكّد أنّ السلطات الاميركية سحبت تأشيرة الدخول"، مؤكّدًا أنّ "المدعية العامة ستواصل مهامها من دون خوف".

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