وكيل رئيس المجلس الدستوري تقدم بشكوى بحق ديما جمالي بجرم الشتم والذم والتحقير

تقدّم وكيل رئيس ​المجلس الدستوري​ ​عصام سليمان​، بشكوى بحقّ المرشحة عن الانتخابات النيابية الفرعية في ​طرابلس​ ​ديما جمالي​، بجرم الشتم والذم والتحقير في قلم القاضي غسّان عويدات".

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