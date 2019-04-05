جعجع: لماذا لا يطالب أصدقاء الأسد في لبنان بإعادة المفقودين اللبنانيين في سوريا؟

اكّد رئيس حزب "القوّات ال​لبنان​يّة" ​سمير جعجع​ أنه "طالما ان ​النظام السوري​ قد قبل بإعادة رفات جندي إسرائيلي قتل منذ 35 عاماً، فحري بأصدقاء الرئيس السوري ​بشار الأسد​ في لبنان ان يطالبوه بإعادة الأسرى والمفقودين اللبنانيين في السجون السورية".

واشار جعجع في حديث لوكالة "​أخبار​ اليوم"، إلى أن "​الحكومة اللبنانية​ سلّمت السلطات السورية منذ الأعوام 2010 و2011 قوائم بحوالي 300 لبناني إما أسرى معلنين وإما مفقودين في السجون السورية، فلماذا لا يطلب أصدقاء الأسد في لبنان إعادتهم إما أحياء أو أموات لكي يعرف ذووهم مصيرهم ونضع حداً نهائياً لمأساة انسانية طالت كل المناطق اللبنانية وجميع ​الطوائف​ لأربعين سنة خلت".