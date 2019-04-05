اكّد رئيس حزب "القوّات اللبنانيّة" سمير جعجع أنه "طالما ان النظام السوري قد قبل بإعادة رفات جندي إسرائيلي قتل منذ 35 عاماً، فحري بأصدقاء الرئيس السوري بشار الأسد في لبنان ان يطالبوه بإعادة الأسرى والمفقودين اللبنانيين في السجون السورية".
واشار جعجع في حديث لوكالة "أخبار اليوم"، إلى أن "الحكومة اللبنانية سلّمت السلطات السورية منذ الأعوام 2010 و2011 قوائم بحوالي 300 لبناني إما أسرى معلنين وإما مفقودين في السجون السورية، فلماذا لا يطلب أصدقاء الأسد في لبنان إعادتهم إما أحياء أو أموات لكي يعرف ذووهم مصيرهم ونضع حداً نهائياً لمأساة انسانية طالت كل المناطق اللبنانية وجميع الطوائف لأربعين سنة خلت".
كانت هذه تفاصيل خبر جعجع: لماذا لا يطالب أصدقاء الأسد في لبنان بإعادة المفقودين اللبنانيين في سوريا؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.