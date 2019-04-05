محمد اسماعيل - القاهرة - بروكسل- (د ب أ):
طالب رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك بإرجاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) لمدة 12 شهرا.
وأكد مسؤول في الاتحاد الأوروبي في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الجمعة أن توسك يعتزم اقتراح ذلك على باقي الدول الأعضاء في الاتحاد اليوم.
ويعني التمديد لمدة عام أنه سيتعين على بريطانيا المشاركة في انتخابات البرلمان الأوروبي المقررة في الفترة من 23 وحتى 26 مايو المقبل.
وقال المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إن التمديد يمكن أن يكون مرنا وقصيرا حال اتفاق بريطانيا والاتحاد الأوروبي عليه.
وفي خضم هذا المأزق، يعقد زعماء الاتحاد الأوروبي قمة طارئة في 10 أبريل.
وكانت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي طلبت في خطاب لرئيس المجلس الأوروبي اليوم تمديد خروج بلادها من الاتحاد الأوروبي حتى 30 يونيو المقبل، بدلا من 12 أبريل الجاري.
كانت هذه تفاصيل خبر توسك يطالب بإرجاء "بريكست" لمدة 12 شهرا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.