برلمان كوريا الجنوبية يصادق على صفقة تكلفة الدفاع مع الولايات المتحدة

محمد اسماعيل - القاهرة - سول- (د ب ا):

صادقت الجمعية الوطنية الكوريا الجنوبية اليوم الجمعة، على اتفاق سول مع الولايات المتحدة الذي يدعو إلى زيادة حصة كوريا إلى 8.2 % من تكلفة نشر القوات الأمريكية في البلاد.

وفي الجلسة العامة، وافق النواب البرلمانيون على اقتراح ذي صلة بأغلبية 139 صوتا مقابل 33 صوتا،بحسب وكالة يونهاب للأنباء الكورية الجنوبية.

وبموجب العقد لمدة سنة واحدة، الذي تم التوقيع عليه في الشهر الماضي ، ستدفع كوريا الجنوبية 04ر1 تريليون وون(915 مليون دولار) لتشغيل القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية والتي يبلغ قوامها 28500 جندي، بزيادة عن 960 مليون وون في العام السابق.

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وتخضع اتفاقية التدابير الخاصةللتصديق البرلماني في كوريا الجنوبية. ولكن الولايات المتحدة لا تحتاج إلى موافقة الكونجرس.

ومنذ عام 1991، استخدمت القوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية، أموال دافعي الضرائب الكوريين الجنوبيين لتمويل أجور العاملين الكوريين الجنوبيين، وبناء مرافق القاعدة والخدمات اللوجستية.

وطالبت الولايات المتحدة بارتفاع حاد في حصة كوريا الجنوبية إلى 2ر1مليار دولار. كما دعت واشنطن إلى عقد لمدة سنة واحدة، في حين أرادت سول أن يستمر العقد لمدة تتراوح بين 3 و5 سنوات.