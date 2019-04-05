المالية: تغطية طرح سندات دولية باليورو 4 مرات بمشاركة 450 مستثمرا أجنبيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:

قالت وزارة المالية، في بيان اليوم الجمعة، إنها أصدرت سندات دولية، بقيمة ملياري يورو أمس، في ظل حجم الطلب الكبير والمتزايد على السندات الدولية المصرية والذي قارب على 9 مليارات يورو أي أكثر من 4 مرات قيمة الطرح.

وتم إصدار السندات على شريحتين الأولى لمدة 6 سنوات بقيمة 750 مليون يورو تستحق في 11 أبريل 2025 والثانية لمدة 12 سنة بقيمة 1.25 مليار يورو تستحق في 11 أبريل 2031، وبأسعار عائد متميزة، بحسب البيان.

وقالت الوزارة إن الطلب على السندات، انعكس على تخفيض سعر العائد المبدئي المعلن من قبل وزارة المالية في بداية اليوم بمقدار 50 نقطة أساس وهو يمثل خفضا كبيرا ليتم إصدارالسندين الجديدين بأسعار نهائية للكوبون بلغت 4.750% لسندات الـ 6 سنوات و 6.375% لسندات الـ 12 عاما.

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وأضافت أن هذا الاصدار لسندات باليورو يعد الإصدار الثاني لسندات مصر الدولية المقومة باليورو، وبذلك تكون وزارة المالية قد أتمت إصداراتها لسندات الخزانة في الأسواق الدولية للعام المالي الحالي 2018-2019.

واضاف البيان أن السندات الجديدة شهدت مشاركة قوية من جانب المستثمرين الأجانب ومن العديد من الأسواق العالمية حيث زاد عددهم عن 450 مستثمرًا، مما يؤكد تزايد ثقة دوائر المال والاعمال في الاقتصاد المصري.

وجاء مستثمرو أوروبا في المركز الأول بنسبة مشاركة 55.2% ثم أمريكا الشمالية بنسبة 33.2% يليها أسيا بنسبة 9.6%، بحسب بيان المالية.

وأوضح البيان أن 4 بنوك أوروبية أدارت عمليات الطرح لصالح وزارة المالية وهي بنوك بي ان بي باريبا، وبنك ناتكس، بنك ستاندرد تشارترد، بنك الأسكندرية انتيسا ساو باولو، كما مثل وزارة المالية كل من مكتب Dechert كمستشار قانوني دولي ومكتب التميمي للمحاماة كمستشار قانوني محلى وذلك لإنهاء جميع الإجراءات القانونية المتعلقة بالإصدار.