خبير سويدي في جراحة المخ والأعصاب بالمركز الطبي العالمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – أسامة عبدالكريم: يستضيف المركز الطبي العالمي الخبير السويدي، الدكتور تيت ماتيسون، خبير جراحات أورام المخ وأورام قاعدة الجمجمة وأورام العصب الخامس والجسم الصنبوري وجراحات آلام العصب الخامس، في الفترة من (6- 10) أبريل الجاري. وتناظر الحالات بالعيادة التحضيرية جميع أيام الأسبوع عدا الخميس والجمعة، ولسهولة التواصل رقم الخط الساخن 16221 - الموقع الإلكتروني الرسمي www.imc.org.eg.

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