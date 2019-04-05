وصول وزير الآثار إلى سوهاج لتفقد الاكتشافات الجديدة بالديابات

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج – عمار عبدالواحد:
وصل صباح اليوم الجمعة، الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، محافظة سوهاج، لتفقد عدد من المواقع الأثرية.
ومن المقرر أن يبدأ الوزير جولته بتفقد معبد أبيدوس لافتتاح مركز الزوار الجديد، وزيارة بقايا معبد رمسيس الثاني المكتشفه حديثًا، تفقد معبد سيتي الأول، افتتاح مشروع خفض مستوى المياه الجوفية للملك أوزوريون.
وبعدها يغادر الوزير متجهًا إلى الموقع الأثري بالديابات لزيارة الاكتشاف الجديد، ثم وصول إلى مدينة أخميم للكشف عن تمثال رمسيس الثاني بعد إعادة ترميمه ونصبه.
ومن المقرر أن يستكمل الوزير جولته، غدا السبت، والتي تبدأ بتفقد الدير الأبيض والأحمر، ثم تفقد متحف سوهاج القومي.
كان في استقبال الوزير بمطار سوهاج الدولي الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الإقليم وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.
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