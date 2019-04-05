بدء التسجيل في الجمعية العمومية لنقابة الأطباء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

فتحت نقابة الأطباء قبل قليل، باب التسجيل في الجمعية العمومية العادية والمقرر انعقادها اليوم الجمعة، بدار الحكمة في تمام الواحدة ظهرًا.

وتناقش الجمعية العمومية عددًا من الموضوعات، من بينها: ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات عن عام 2017 ورد النقابة عليه، بالإضافة إلى النظر في اعتماد ميزانية النقابة عن عام 2017، وتقرير أمين الصندوق عن ميزانية 2018 وموازنة النقابة التقديرية لعام 2019، والنظر في تجديد التعاقد مع مراقب الحسابات، وتقرير الأمين العام عن أنشطة وأعمال النقابة عن عام 2018.

كما تناقش الجمعية العمومية قواعد قبول قيد النقابة لخريجي كليات لطب الأجنبية، وكذلك مشكلة تكرار الاعتداء على المستشفيات، وتجميد حوافز الأطباء منذ يونيو 2015، وعدم صرف المعاش المبكر للأطباء أصحاب العيادات.​