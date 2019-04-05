عاجل / خليفة حفتر يامر قواته بالتقدم تجاه طرابلس

اعلن الجيش الليبي اطلاق عملية تحرير طرابلس . و قالت وسائل اعلام ليبية نقلا عن المشير خليفة حفتر انه امر قوات الجيش الليبي بالتقدم تجاه العاصمة طرابلس . و كانت قوات الجيش الليبي اعلنت صباح اليوم سيطرتها على مدينة صرمان، الواقعة غرب طرابلس،و التي تبعد عن العاصمة حوالي 160 كلم

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