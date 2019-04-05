روسيا تؤكد دعمها لوحدة وسلامة الأراضي الليبية

أكد نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف، خلال اتصال هاتفي مع وزير خارجية حكومة الوفاق الوطني الليبية محمد السيالة، موقف روسيا الداعم لوحدة وسلامة الأراضي الليبية. لوحدة وسلامة الأراضي الليبية. وذكرت وزارة الخارجية الروسية- في بيان أوردته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية- أن

"الجانب الروسي أكد من جديد الموقف المبدئي الذي لم يتغير تجاه دعم وحدة ليبيا وسلامة أراضيها وسيادتها وإقامة حوار بين الليبيين من خلال الدور التنسيقي للمبعوث الأممي الخاص في ليبيا".

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