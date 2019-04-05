روسيا تؤكد دعمها لوحدة وسلامة الأراضي الليبية

أكد نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف، خلال اتصال هاتفي مع وزير خارجية حكومة الوفاق الوطني الليبية محمد السيالة، موقف روسيا الداعملوحدة وسلامة الأراضي الليبية.
وذكرت وزارة الخارجية الروسية- في بيان أوردته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية- أن
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