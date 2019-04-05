العمل السعودية تُصدر "بطاقة ذهبية" لاستقطاب المواهب العالمية

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في السعودية الشروع في أولى خطوات برنامج الإقامة الممتدة للأجانب البطاقة الذهبية، الذي يهدف إلى استقطاب المواهب العالمية والكفاءات الاستثنائية.
ودعت الوزارة بيوت الخبرة والشركات والمؤسسات المتخصصة إلى منافسة عامة حول المشروع الجديد، وذلك للقيام بدراسة تحليلية لإمكان تقديم المحفزات للمستفيدين، وتفعيل برنامج الإقامة الممتدةلاستقطاب المواهب من غير السعوديين.
وحددت الوزارة مدة تنفيذ المشروع بـ32 شهرًا، تشمل الإطلاق التجريبي ثم الإطلاق النهائي للبرنامج، لافتة إلى أن أهم الأعمال ضمن خطة التنفيذ موزعة تتضمن: دراسة الوضع الحالي وتقديم النتائج، ووضع قوائم تصنيف للموهوبين، وإضافة خصائص
تجدر الإشارة إلى أن برنامج جودة الحياة 2020 الذي أصدره مجلس الشئون الاقتصادية والتنمية العام الماضي، يتضمن مبادرة تفعيل برنامج الإقامة الممتدة البطاقة الذهبية، الذي يهدف لجذب المواهب الموجودة على الصعيد العالمي، وتعزيز انخراط الوافدين في ثقافة المملكة وإذكاء وعي المواطنين بقبول الثقافات الأخرى.
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