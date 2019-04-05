توسك يقترح تأجيل خروج بريطانيا 12 شهراً

نقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي"، اليوم الجمعة، عن مصدر كبير في الاتحاد الأوروبي قوله، إن رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك يقترح تمديداً "مرناً" لموعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لمدة 12 شهراً.

وذكرت "بي.بي.سي" أن الخطة ستسمح بخروج بريطانيا قبل ذلك إذا صدق البرلمان البريطاني على اتفاق لكنها تحتاج لموافقة زعماء الاتحاد خلال قمة يعقدونها الأسبوع المقبل.

وبعد أن رفض النواب خطة رئيسة الوزراء تيريزا ماي للانسحاب ثلاث مرات دعت ماي زعيم حزب العمال المعارض جيريمي كوربين لإجراء محادثات في البرلمان في محاولة للخروج من الأزمة.

وقالت ماي هذا الأسبوع إنها ستسعى للحصول على تأجيل "قصير قدر المستطاع" لموعد الخروج الحالي المقرر يوم 12 إبريل.

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