مصر تدعو إلى وقف التصعيد في ليبيا

أعربت مصر عن بالغ القلق من الاشتباكات التي اندلعت في عددٍ من المناطق الليبية مناشدة جميع الأطراف ضبط النفس ووقف التصعيد،وأكدت مصر في بيان أصدرته وزارة الخارجية على موقفها الثابت والقائم على دعم جهود الأمم المتحدة والتمسُّك بالحل السياسي كخيار وحيد للحفاظ على ليبيا وضمان سلامة ووحدة أراضيها وحماية مقدرات شعبها وثرواته من أي سوء مع التأكيد على ضرورة مواصلة مكافحة الإرهاب واجتثاثه من كافة الأراضي الليبية.

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