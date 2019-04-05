إجلاء الآلاف بسبب حرائق الغابات في كوريا الجنوبية

قالت حكومة كوريا الجنوبية، إن الآلاف من رجال الإطفاء والجنود بذلوا جهوداً لاحتواء حرائق غابات أسفرت عن مقتل شخص واحد على الأقل وأجبرت أكثر من أربعة آلاف آخرين على الفرار من منازلهم.

وقالت الحكومة إن الحرائق اندلعت في إقليم جانجون بشرق البلاد، أمس الخميس، وامتدت إلى مدن سوكتشو وجانجنيونج وبحلول صباح اليوم الجمعة، كانت قد أحرقت 525 هكتاراً من الأراضي ونحو 198 منزلاً ومخزناً وبنايات أخرى.

وتم إجلاء 2263 مواطناً إلى قاعات رياضية ومدارس بحلول، صباح اليوم الجمعة، فيما تم إغلاق 52 مدرسة.

وقالت الحكومة إنه تم احتواء الحريق في منطقة سوكتشو واحتواء حوالي 50% من الحريق في جانجونيونج.

وقال مكتب الرئاسة إن الرئيس مون جيه-إن أصدر تعليمات باستخدام كل الموارد المتاحة للسيطرة على حرائق الغابات.

وذكرت الوكالة الوطنية لمكافحة الحرائق أن 872 عربة إطفاء و3251 رجل إطفاء من جميع أنحاء كوريا الجنوبية يعملون الآن من أجل إخماد الحرائق.

وقالت وزارة الدفاع إن 16500 جندي و32 طائرة هليكوبتر عسكرية و26 عربة إطفاء تابعة للجيش تم نشرها كذلك وإن هناك خططاً لتوفير وجبات لنحو 6800 شخص.

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