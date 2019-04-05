مقتل 10 من قوات الأمن الأفغانية في اشتباكات مع طالبان

قُتل نحو 10 من أفراد قوّات الأمن بأيدي عناصر طالبان في اشتباكات بولاية بادغيس في غرب أفغانستان، وفق ما أعلن مسؤول حكومي، أمس الخميس.

وهاجم مسلحو طالبان مواقع القوات الحكومية بالقرب من مدينة بالا مرغاب، واستولوا على نقاط تفتيش عدة.

وقال جمشيد شهابي، المتحدث باسم حاكم ولاية بادغيس، إن "نحو 10" من رجال الشرطة والجنود قُتلوا في معارك عنيفة اندلعت قبل الفجر واستمرت خلال النهار.

وأشارت وزارة الدفاع في بيان إلى أن القوات الأفغانية لجأت إلى "انسحاب تكتيكي" من نقاط تفتيش عدّة "تفاديًا لسقوط ضحايا مدنيين".

ووصف عبد العزيز بيك، رئيس المجلس الإقليمي في بادغيس، الوضع بـ"الحرج". وحذر قائلاً "إذا لم يتم نشر التعزيزات بشكل طارئ، فقد تحدث كارثة في بالا مرغاب".

ويأتي ذلك في وقت التقى الموفد الأميركي إلى أفغانستان زلماي خليل زاد، الإثنين الماضي، في كابول الرئيس الافغاني أشرف غني ومسؤولين أفغان آخرين، قبل أن يعقد جولة مفاوضات جديدة مع طالبان متوقعة منتصف الشهر الجاري بهدف وضع حد لنزاع مستمر منذ أكثر من 17 عاما.

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