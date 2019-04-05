طوكيو تمدد توقيف كارلوس غصن حتى هذا التاريخ

قررت محكمة في طوكيو الجمعة، تمديد توقيف رئيس مجلس إدارة مجموعة نيسان السابق كارلوس غصن حتى 14 نيسان/أبريل غداة اعتقاله من منزله بسبب شبهات جديدة بارتكاب مخالفات مالية.
وقالت محكمة منطقة طوكيو في بيان إنها وافقت على طلب المدعين تمديد توقيف كارلوس غصن حتى الرابع عشر من نيسان/أبريل.
وكان ممثلو ادعاء يابانيون قد ألقوا القبض على رئيس شركة نيسان المقال، كارلوس غصن، للمرة الرابعة، الخميس، بتهمة محاولة التربح بما يعادل 5 ملايين دولار على حساب نيسان، وهو ما ربطته تقارير إعلامية بمدفوعات قدمتها نيسان لشركة عُمانية.
وتمثل إعادة اعتقال غصن أحدث تحول دراماتيكي في السقوط المشين للرئيس التنفيذي السابق لشركة نيسان، والذي كان ذات يوم محل تقدير كبير. ووصفت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية إعادة الاعتقال بأنها خطوة غير عادية بالمرة لشخص أفرج عنه بكفالة.
وقال ممثلو الادعاء في طوكيو إن غصن تسبب في حدوث خسائر لنيسان بخمسة ملايين دولار خلال عامين ونصف العام حتى يوليو/تموز 2018 بهدف التربح في خرق لواجباته القانونية لنيسان.
من جانبها، ذكرت وكالة أنباء كيودو أن الخسائر تمثلت في تحويل أموال عبر شركة في عمان لحساب شركة يملكها غصن فعلياً. ولم تستشهد الوكالة بأي مصادر.
المصدر: طوكيو – فرانس برس
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