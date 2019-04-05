الدفاع السعودي يعترض صاروخا باليستيا

دمرت قوات الدفاع الجوي السعودي، مساء الخميس، صاروخاً باليستياً في سماء نجران، أطلقته الميليشيات الحوثية.
في سياق متصل، قصف طيران تحالف دعم الشرعية في اليمن تعزيزات حوثية، في مديرية السدة كانت في طريقها إلى النادرة بمحافظة إب. وطالت الغارات الجوية تعزيزات كبيرة لميليشيا الحوثي في مديرية السدة، كانت في طريقها إلى النادرة ومناطق المواجهات شمال الضالع.
وأسفرت الغارات عن مقتل وجرح العشرات من عناصر ميليشيا الحوثي، وتدمير وإحراق عدة آليات وأطقم قتالية
المصدر العربية
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