كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "العمالقة" تتصدى لهجوم حوثي في حيس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تصدت قوات ألوية العمالقة في اليمن لهجوم عنيف شنته ميليشيا الحوثي في مثلث العدين شمال مديرية حيس بمحافظة الحديدة.

وأفادت مصادر عسكرية ميدانية بحسب موقع ألوية العمالقة الإلكتروني، بأن المليشيات شنت هجوماً عنيفاً على مواقع العمالقة في مثلث العدين واستخدمت خلاله مختلف الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والقذائف المدفعية والقذائف الصاروخية.

ووفقاً للمصادر، فقد رافق الهجوم الحوثي قصف مدفعي عنيف بقذائف الهاون وقذائف آر بي جي على مواقع متفرقة للعمالقة بالتزامن مع محاولة الحوثيين التقدم نحو المواقع.

وتضيف المصادر بأن عناصر ألوية العمالقة تمكنوا من التصدي للهجوم وكبدوا الميليشيات خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.