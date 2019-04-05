كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مؤسس ويكيليكس سيطرد من سفارة الإكوادور بلندن في غضون أيام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت منظمة "ويكيليكس" أمس الخميس، أن مؤسسها جوليان أسانغ، سيُطرد من السفارة الإكوادورية في لندن خلال ساعات أو أيام.



وأضافت المنظمة في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "قال مصدر رفيع المستوى داخل الدولة الإكوادورية لويكيليكس أنه سيتم طرد ويليام أسانغ في غضون ساعات أو أيام، وهناك اتفاق مع المملكة المتحدة بالفعل للقبض عليه".



وأشارت المصادر إلى أن ذلك يأتي على خلفية قيام المنظمة بتسليم مجموعة من الوثائق لأحد المشرعين الإكوادوريين تشير إلى تورط الرئيس ليني مورينو في فضيحة فساد.

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ويأتي بيان ويكيليكس بعد أيام من اتهام مورينو لأسانغ بانتهاك شروط لجوئه في السفارة عدة مرات، ويبدو أن كيتو تسعى إلى الوصول لترتيب مع بريطانيا للسماح له بمغادرة السفارة، كما تشتبه الإكوادور في أن ويكيليكس مسؤولة عن مشاركة صور خاصة لمورينو على وسائل التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة.



ويحتمي أسانغ بالسفارة الإكوادورية في لندن منذ عام 2012 لتجنب الاعتقال والتسليم إلى السويد بتهمة الاغتصاب، ورغم أن القضاء السويدي أسقط تحقيقه، تقول السلطات البريطانية إنها ستعتقل الأسترالي أسانغ عندما يغادر السفارة لأنه انتهك شروط الإفراج عنه بكفالة بالفرار.

ويقول أسانغ إنه يخشى أن يتم تسليمه إلى الولايات المتحدة حيث يمكن أن يواجه اتهامات تتعلق بنشر وثائق حكومية تم اختراقها بشأن الحربين في أفغانستان والعراق.