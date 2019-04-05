كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بومبيو: إيران تخطط للمزيد من الاغتيالات في أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في مؤتمر صحافي عقد في واشنطن الخميس، إن إيران تسعى لتنفيذ المزيد من الاغتيالات في أوروبا.



وأكد بومبيو في المؤتمر الصحافي الذي عقد في اختتام محادثات وزراء خارجية الناتو في مقر وزار الخارجية الأمريكية، إن نشاطات إيران تجعل أوروبا ودول الناتو أقل أمناً.

وقال بومبيو، إن الولايات المتحدة نبذل كل الجهود لكبح جماح إيران في تنفيذ اغتيالات وعمليات إرهابية في أوروبا ودول الناتو.