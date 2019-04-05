كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انفجار أنبوب نفط في فنزويلا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرض خط أنابيب للنفط في ولاية أنزواتيجي في فنزويلا للانفجار، بحسب ما صرح رئيس دائرة الدفاع المدني والإطفاء بولاية بلاسيدو مالاورا.

كتب رئيس دائرة الدفاع المدني والإطفاء في تغريدة على صفحته على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر"، بأن الانفجار وقع في قطاع لا ليونا بالقرب من أوريكا.

ونشر فيديو على "تويتر" يظهر أعمدة من الدخان الأسود المتصاعد والنيران، في الوقت الذي لا يوجد فيه أي بيانات حول الضحايا.

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يذكر أن أزمة سياسية في فنزويلا تفاقمت بعد إعلان رئيس البرلمان الفنزويلي، زعيم المعارضة، خوان غوايدو، نفسه رئيسا للبلاد لفترة انتقالية حتى إجراء انتخابات رئاسية جديدة.

وسارعت الولايات المتحدة للاعتراف به مطالبة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، بالتنحي وعدم استخدام العنف ضد المعارضة.

ومن جانبه شدد مادورو على أنه هو الرئيس الشرعي للبلاد، واصفا رئيس البرلمان والمعارضة "بدمية في يد الولايات المتحدة".

واعترفت فرنسا إلى جانب ألمانيا، وإسبانيا وبريطانيا وهولندا رسميا بزعيم المعارضة الفنزويلية رئيسا مكلفا إلى حين إجراء انتخابات، في حين أيدت كل من روسيا والصين وتركيا والمكسيك وبوليفيا شرعية مادورو.