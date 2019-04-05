كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليبيا.. قوات المنطقة الغربية تستعيد سيطرتها على بوابة عسكرية غرب طرابلس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفاد مصدر محلي في العاصمة الليبية طرابلس اليوم الجمعة، أن قوات المنطقة الغربية التابعة لحكومة الوفاق في طرابلس قد سيطرت على بوابة كوبري 27 العسكرية، بعد انسحاب قوات الجيش الوطني الليبي.

وقال المصدر المحلي لوكالة سبوتنيك، الذي فضل عدم الكشف عن أسمه إن "قوات المنطقة الغربية قد استعادة السيطرة على بوابة لـ 27 العسكرية غرب طرابلس الواقع بين مدينة الزاوية وورشفانة وتبتعد عن العاصمة حوالي 20 كيلومترا".

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وأضاف المصدر أن "الكتيبة 107 أحدى كتائب للواء 106 التابعة لقوات الجيش الوطني الليبي التي سيطرت على البوابة 27 في وقت سابق صغيرة وانطلقت من مدينة صرمان لذلك انسحبت من تمركزها".

في سياق متصل، قال اللواء أحمد المسماري الناطق باسم القائد العام للقوات الليبية، أمس الخميس، إن العمليات العسكرية الفعلية لتحرير طرابلس قد بدأت وأن المشير خليفة حفتر يتابع التطورات بنفسه.

أكد الناطق باسم الجيش الليبي، العميد أحمد المسماري، أن الهدف الرئيس من العمليات العسكرية الجارية هو طرابلس، مشيرا إلى أهمية إيجاد بيئة مناسبة لأي عمل مدني وسياسي، وقال المسماري، في كلمة له اليوم الخميس، إن "الهدف الرئيسي لهذه العمليات هو طرابلس".