تامر مجبور يصوّت (الفاشي ماشي) | تامر نفّار

القدس - بواسطة محمد عز العرب -
"تامر مجبور يصوّت" دعوة من الرابر الفلسطيني تامر نفار للمشاركة والتصويت للقوائم العربية في انتخابات الكنيست. في هذه الأغنية، يعقد تامر مناظرة بينه وبينه، فيما قد يكون كناية عن كون الكل الفلسطينيّ واحدًا، ويسرد فيها، من وجهة نظره ما يعدّ أسبابًا تدعو الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 1948 للمشاركة بأصواتهم في الانتخابات، والتصويب للقوائم العربية الفلسطينية.
تامر نفار أول مغني راب عربي، بدأ مسيرته مع فرقة دام التي أسسها مع أخيه سهيل نفار وصديقه محمود جريري. مثل في عدة أفلام وقام بعدة عروض موسيقية داخل فلسطين وخارجها، وهو من مدينة اللد.
كلمات الأغنية
الفاشي ماشي
كل شي ماشي
كل شي ماشي معاه
هيك المنطق
هيك الدنيا
الأرض أرضنا
الدولة دولتهم
فا الكنيست مش النا
والشيكل مش النا
شو رايك نوقف مصارينا ونوقعلهم الاقتصاد
ضرايب راية وجاي ع الجيش
نبلش نزرع شاي بالبيت
هيك منموّلش صواريخ ع غزة
ولما نقعد كوفي شوب نحكي بالمقاطعة
وقدامنا Pie وLatte
Maybe بيستغلونا تا يبينوا ليبرالية
يا بيبي الديمقراطية is so 80s
احنا في وقت ترامب والفاشية لغة الـmainstream
فا صوتي ما بيكفي
الأغلبية عنصرية
خسرنا فا اتركني
ليه أدخل حرب صواريخ وبإيدنا سكين
ليه أدخل حرب دبابات وبإيدنا حجر
هيك احنا مبنيين
صامدين
ما قلتش رح نحرر فلسطين
بس إذا صوتنا ممكن يحذف ليبرمان
يسجن بيبي
فا احنا جاهزين
الفاشي ماشي
كل شي ماشي
كل شي ماشي معاه
يا بصوت
يا بصفي خارج هاي البلاد
ما فش duty duty
ما فش duty free في هالمكان
ما فش johnnie johnnie
أيامنا سودا
أيامنا black
هل عالجوا فقر
هل وسعوا أطر
بس بالانتخابات بيبيّنوا في الأفق
ليش اخسر يوم شغل
انتخب المرة الفاتت وفرطت
بالنسبة إلي، هاي السفينة غرقت
بالمرة لا
انت شاهدت التايتانيك
احنا شاهدنا المرمرة
بكل أزمة بيوقفوا تا يمثلوا همي وهمك
بعدك الفقر مش صنع اخوانك صنع أولاد عمك
لما ميري حاولت تنزلني عن المنصة
وقفوا معي
ما شفتش؟ ما كنتش معي
تنفس خلينا نبلش من الألِف
اعمل معروف
حط الكسل ع جنب
حط عدم الأمل ع جنب
حط الببجي والهبل ع جنب
خلينا نمشي مرة وحدة مع بعض
الشعارات بتتهمش جنب كلمة مع بعض
باللحظة هاي في تهديد علينا و ع أولادنا
شو قرارنا؟
عرب شمينت
والشمينت حمضت وفات أوانها
تستهترش بفاشيتهم
شوف شو عملوا باجدادنا
فا قول لـ "بينيت" قول لـ "شاكيد" ما حانخلع
لـ "فيجلين" مش ح انخلع
لـ "سموتريتش" مش ح انخلع
لسلالة كاهانا مش ح انخلع
كنت بدي أقاطع وقررت اني بديش انقطع
لاخواني اللي في السبعة وستين بدي اصوت
للي في مسيرة العودة ماشيين
بدي اصوت
مش منطقي اتنازل عن هاي الأداة
لما ما عندناش أدوات غير فا بدي اصوت
من أجل كل لاجئ ولاجئ بدي اصوت
من أجل المعنفات بالملاجئ بدي أصوت
عشان أغني للي بدوش يصوت
بدال ما احكي معاه في شاحنات الترانسفير
فا بدي اصوت
الفاشي ماشي
كل شي ماشي
كل شي ماشي معاه
يا بنصوت يا بنصفي
خارج هاي البلاد
ما فش duty duty
ما فش duty free في هالمكان
ما فش johnnie johnnie
أيامنا سودا
أيامنا black
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