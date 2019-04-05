تامر مجبور يصوّت (الفاشي ماشي) | تامر نفّار

القدس - بواسطة محمد عز العرب -

"تامر مجبور يصوّت" دعوة من الرابر الفلسطيني تامر نفار للمشاركة والتصويت للقوائم العربية في انتخابات الكنيست. في هذه الأغنية، يعقد تامر مناظرة بينه وبينه، فيما قد يكون كناية عن كون الكل الفلسطينيّ واحدًا، ويسرد فيها، من وجهة نظره ما يعدّ أسبابًا تدعو الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 1948 للمشاركة بأصواتهم في الانتخابات، والتصويب للقوائم العربية الفلسطينية.

تامر نفار أول مغني راب عربي، بدأ مسيرته مع فرقة دام التي أسسها مع أخيه سهيل نفار وصديقه محمود جريري. مثل في عدة أفلام وقام بعدة عروض موسيقية داخل فلسطين وخارجها، وهو من مدينة اللد.

كلمات الأغنية

الفاشي ماشي

كل شي ماشي

كل شي ماشي معاه

هيك المنطق

هيك الدنيا

الأرض أرضنا

الدولة دولتهم

فا الكنيست مش النا

والشيكل مش النا

شو رايك نوقف مصارينا ونوقعلهم الاقتصاد

ضرايب راية وجاي ع الجيش

نبلش نزرع شاي بالبيت

هيك منموّلش صواريخ ع غزة

ولما نقعد كوفي شوب نحكي بالمقاطعة

وقدامنا Pie وLatte

Maybe بيستغلونا تا يبينوا ليبرالية

يا بيبي الديمقراطية is so 80s

احنا في وقت ترامب والفاشية لغة الـmainstream

فا صوتي ما بيكفي

الأغلبية عنصرية

خسرنا فا اتركني

ليه أدخل حرب صواريخ وبإيدنا سكين

ليه أدخل حرب دبابات وبإيدنا حجر

هيك احنا مبنيين

صامدين

ما قلتش رح نحرر فلسطين

بس إذا صوتنا ممكن يحذف ليبرمان

يسجن بيبي

فا احنا جاهزين

الفاشي ماشي

كل شي ماشي

كل شي ماشي معاه

يا بصوت

يا بصفي خارج هاي البلاد

ما فش duty duty

ما فش duty free في هالمكان

ما فش johnnie johnnie

أيامنا سودا

أيامنا black

هل عالجوا فقر

هل وسعوا أطر

بس بالانتخابات بيبيّنوا في الأفق

ليش اخسر يوم شغل

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انتخب المرة الفاتت وفرطت

بالنسبة إلي، هاي السفينة غرقت

بالمرة لا

انت شاهدت التايتانيك

احنا شاهدنا المرمرة

بكل أزمة بيوقفوا تا يمثلوا همي وهمك

بعدك الفقر مش صنع اخوانك صنع أولاد عمك

لما ميري حاولت تنزلني عن المنصة

وقفوا معي

ما شفتش؟ ما كنتش معي

تنفس خلينا نبلش من الألِف

اعمل معروف

حط الكسل ع جنب

حط عدم الأمل ع جنب

حط الببجي والهبل ع جنب

خلينا نمشي مرة وحدة مع بعض

الشعارات بتتهمش جنب كلمة مع بعض

باللحظة هاي في تهديد علينا و ع أولادنا

شو قرارنا؟

عرب شمينت

والشمينت حمضت وفات أوانها

تستهترش بفاشيتهم

شوف شو عملوا باجدادنا

فا قول لـ "بينيت" قول لـ "شاكيد" ما حانخلع

لـ "فيجلين" مش ح انخلع

لـ "سموتريتش" مش ح انخلع

لسلالة كاهانا مش ح انخلع

كنت بدي أقاطع وقررت اني بديش انقطع

لاخواني اللي في السبعة وستين بدي اصوت

للي في مسيرة العودة ماشيين

بدي اصوت

مش منطقي اتنازل عن هاي الأداة

لما ما عندناش أدوات غير فا بدي اصوت

من أجل كل لاجئ ولاجئ بدي اصوت

من أجل المعنفات بالملاجئ بدي أصوت

عشان أغني للي بدوش يصوت

بدال ما احكي معاه في شاحنات الترانسفير

فا بدي اصوت

الفاشي ماشي

كل شي ماشي

كل شي ماشي معاه

يا بنصوت يا بنصفي

خارج هاي البلاد

ما فش duty duty

ما فش duty free في هالمكان

ما فش johnnie johnnie

أيامنا سودا

أيامنا black