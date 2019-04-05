انت الان تتابع تفاصيل خبر مقتل العشرات إثر اقتحام طالبان منطقة بغرب أفغانستان والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 5 أبريل 2019 09:51 صباحاً - قتل العشرات من القوات الحكومية في أفغانستان وعناصر من حركة طالبان، أمس الخميس، في واحدة من أعنف المعارك التي وقعت في إقليم بادغيس غرب أفغانستان.

وقال مسؤولون إن مئات من مقاتلي حركة طالبان اقتحموا منطقة في إقليم بادغيس بغرب أفغانستان، ليدور بينهم وبين قوات الحكومة الأفغانية قتال عنيف.

ونقلت "وكالة رويترز"، اليوم الجمعة، عن واريس شيزاد، حاكم منطقة بالامرغاب، قوله إن طالبان قتلت 36 فرداً من قوات الحكومة، واستولت على عدة نقاط تفتيش في الهجمات التي بدأت ليل الأربعاء، مشيراً إلى أن القتال ما زال مستمراً.

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وقال جامشيد شهابي، المتحدث باسم حاكم إقليم بادغيس، إن أكثر من 30 من طالبان قتلوا، في حين ذكرت وزارة الدفاع الأفغانية في سلسلة تغريدات على "تويتر"، إن قواتها اختارت أن "تنسحب تكتيكياً" من نقاط التفتيش للحيلولة دون سقوط قتلى في صفوف المدنيين.

وأضافت أنها استدعت القوات الجوية لشن ضربات على مواقع طالبان.

وشهدت منطقة بالامر غاب قتالاً على نحو متكرر خلال الشهرين الأخيرين، وسبق أن حذر مسؤولون من أنها قد تسقط في يد طالبان، ما لم تُرسل تعزيزات إليها.

وخلال الأسابيع الأخيرة اشتدت حدة الصراع في بادغيس على نحو خاص إلى جانب إقليم قندوز في الشمال وهلمند في الجنوب، وتكبد الجانبان خسائر فادحة في بادغيس الشهر الماضي الذي شهد استسلام 50 فرداً من قوات الأمن الأفغانية لطالبان.