روسيا تُسلم إسرائيل رفات الجندي المفقود منذ 1982

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الخميس، أن روسيا قامت بتسليم رفات العسكري الإسرائيلي زكريا باوميل، المفقود منذ عام 1982. وجاء في بيان الوزارة: "سلمت روسيا رفات جندي كتيبة الدبابات الإسرائيلية زكريا باوميل، الذي كان مفقودا منذ أكثر من 37 عاما، للجانب الإسرائيلي، وقد تم تسليم رفات العسكري الإسرائيلي اليوم في وزارة الدفاع الروسية إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لدفنه من قبل الأقارب في وطنه الأم". وشكر بنيامين نتنياهو وزارة الدفاع الروسيةشخصيا على البحث عن رفات الرقيب زكريا باوميل، الذي يعتبر مفقودا منذ عام 1982، وإعادته إلى إسرائيل.
ويعتبر باوميل مفقودا منذ نحو 37 عاما، بعد المعركة مع القوات السورية في قرية السلطان يعقوب اللبنانية، بحسب "سبوتنيك".وادعى الموقع العبري "ديبكا"، أن روسيا ساهمت في استعادة رفات المجند الإسرائيلي المفقود منذ الاجتياح الإسرائيلي للبنان، في عام 1982، العريف زخاريا باومل، عبر البحث لمدة تزيد عن 3 سنوات كاملة
ويعتبر باوميل مفقودا منذ نحو 37 عاما، بعد المعركة مع القوات السورية في قرية السلطان يعقوب اللبنانية، بحسب "سبوتنيك".
وادعى الموقع العبري "ديبكا"، أن روسيا ساهمت في استعادة رفات المجند الإسرائيلي المفقود منذ الاجتياح الإسرائيلي للبنان، في عام 1982، العريف زخاريا باومل، عبر البحث لمدة تزيد عن 3 سنوات كاملة داخل الأراضي السورية.
وأفاد الموقع الاستخباراتي العبري "ديبكا"، بأنه عشية زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى روسيا، ولقاء الرئيس فلاديمير بوتين، نقل الروس لتل أبيب رفات العريف الإسرائيلي، زخاريا باومل، الذي سقط في معركة "السلطان يعقوب"، قبل 37 عاما، إبان الاجتياح الإسرائيلي للبنان، في عام 1982.
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