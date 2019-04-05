انت الان تتابع روسيا تُسلم إسرائيل رفات الجندي المفقود منذ 1982 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الخميس، أن روسيا قامت بتسليم رفات العسكري الإسرائيلي زكريا باوميل، المفقود منذ عام 1982. وجاء في بيان الوزارة: "سلمت روسيا رفات جندي كتيبة الدبابات الإسرائيلية زكريا باوميل، الذي كان مفقودا منذ أكثر من 37 عاما، للجانب الإسرائيلي، وقد تم تسليم رفات العسكري الإسرائيلي اليوم في وزارة الدفاع الروسية إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لدفنه من قبل الأقارب في وطنه الأم". وشكر بنيامين نتنياهو وزارة الدفاع الروسيةشخصيا على البحث عن رفات الرقيب زكريا باوميل، الذي يعتبر مفقودا منذ عام 1982، وإعادته إلى إسرائيل.

ويعتبر باوميل مفقودا منذ نحو 37 عاما، بعد المعركة مع القوات السورية في قرية السلطان يعقوب اللبنانية، بحسب "سبوتنيك".وادعى الموقع العبري "ديبكا"، أن روسيا ساهمت في استعادة رفات المجند الإسرائيلي المفقود منذ الاجتياح الإسرائيلي للبنان، في عام 1982، العريف زخاريا باومل، عبر البحث لمدة تزيد عن 3 سنوات كاملة