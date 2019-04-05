انت الان تتابع أزمة البريكست مستمرة رغم لقاء ماي مع المعارضة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

في محاولة للخروج من مأزق البريكست، اجتمعت رئيسة الوزراء تيريزا ماي، مع جيريمي كوربين رئيس حزب العمال المعارض، لتقريب وجهات النظر، لكن يبدو أن الأزمة لا تزال مستمرة

في ظل سعي رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي للتوصل لاتفاق بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي التقت ماي جيريمي كوربين، زعيم حزب العمال المعارض، صاحب ثاني أكبر كتلة برلمانية في مجلس العموم -263 مقعدا- والذي تطمح ماي لكسب أصوات نواب حزبه لحسم الجدل المحتدم بشأن الموضوع وكسر حالة الجمود السياسي التي دخلتها البلاد منذ تصويت البريكست، يأتي ذلك في نفس الوقت الذي نجح فيه البرلمان بتمرير قانون يمنع بشكل مطلق خروج البلاد من دون اتفاق، وبفارق صوت واحد فقط.

ووصف متحدث باسم مكتب ماي المحادثات بينها وبين كوربين بالبناءة، وفقا لوكالة "رويترز"، وقال إن المحادثات التي استمرت لمدة 40 دقيقة أبدى خلالها كلا الجانبين مرونة والتزاما في الوصول لاتفاق وفي كسر حالة الجمود التي تكتنف البلاد. وأضاف المتحدث: "لقد توصلنا لبرنامج يضمن للشعب البريطاني حماية الوظائف والأمن". في

ووصف متحدث باسم مكتب ماي المحادثات بينها وبين كوربين بالبناءة، وفقا لوكالة "رويترز"، وقال إن المحادثات التي استمرت لمدة 40 دقيقة أبدى خلالها كلا الجانبين مرونة والتزاما في الوصول لاتفاق وفي كسر حالة الجمود التي تكتنف البلاد. وأضاف المتحدث: "لقد توصلنا لبرنامج يضمن للشعب البريطاني حماية الوظائف والأمن". في الوقت نفسه اتفق متحدث باسم حزب العمال مع ما قاله المتحدث باسم رئيسة الوزراء، وأضاف: "لقد اتفقنا على برنامج عمل بين الفريقين لاستكشاف ما نتفق عليه". ورغم ذلك نفى كوربين أن يكون قد توصل لاتفاق مع رئيسة الوزراء، وأكد في تصريحات نقلتها "رويترز" عقب انتهاء اجتماعه معها أنه "لم يحدث تغيير كبير كما كنت أتوقع، لقد كان الاجتماع مفيداً لكنه غير حاسم". فوضى البريكست.. العموم يفشل في الاتفاق وانقسام حكومي وحول الاتحاد الجمركي الكامل مع الاتحاد الأوروبي في حالة الخروج منه، والذي كان قد اقترحه كوربين سابقا قال: "لقد أجرينا نقاشات حول كل هذا"، وأضاف: "هذه هي سياسة حزبنا، نرغب في طرح خيار الاستفتاء العام لمنع الخروج دون اتفاق أو الخروج باتفاق سيئ". وأشار إلى أنه "لم يحدث اتفاق حول هذه الأمور"، مضيفا أن المحادثات ستستمر لجولة ثانية اليوم الخميس. Advertisements وإلى جانب الاتحاد الجمركي الكامل يريد كوربين، الذي كان قد صوّت ضد الانضمام للاتحاد الأوروبي في استفتاء سابق أُجري عام 1975، البقاء ضمن السوق الأوروبية الموحدة، وضمان استمرار مراعاة المعايير واللوائح الأوروبية على الأقل بخصوص حماية البيئة وحقوق العمال والمُستهلكين. انتقادات في كل جانب انتقادات في كل جانب وفي نفس السياق يتعرض كوربين لضغط كبير من أصوات داخل حزبه ومنها إيملي ثورنبيري وزيرة الخارجية في حكومة الظل، التي تُصر على عدم الموافقة على أي اتفاق للخروج لا يضمن طرحه للاستفتاء العام، ويضمن أيضا خيار البقاء ضمن الاتحاد الأوروبي، إلا أن كوربين يرى أن استفتاء كهذا يجب أن يتقيد بظروف محددة. بعد رفض مقترح ماي.. بريطانيا تتجه نحو انتخابات عامة وحسب شبكة رويترز فإن الكثير من مؤيدي حزب العمال يرون أنه ينبغي على الحزب أن يلقي بكامل ثقله من أجل الوصول إلى استفتاء ثانٍ على الخروج، لكن كثيرا من النواب التابعين للحزب خصوصا الذين يمثلون مناطق صوّتت بقوة ضد البقاء في الاتحاد الأوروبي في استفتاء 2016 يرفضون ذلك بل ويرون أن أي خروجٍ ناعمٍ سيُنظر إليه باعتباره "خيانة" على حد تعبير الشبكة. وعلى الجانب الآخر أثارت خطوة ماي للتقارب مع زعيم حزب العمال انتقادات وغضبا واسعين داخل فريقها السياسي، فقد استقال اثنان من وزراء حكومتها احتجاجا على خطوة المفاوضات تلك. حيث استقال كل من "كريس هيتون هاريس" وزير شئون البريكست، و"نايجل آدامز" وزير الدولة لشئون ويلز، حيث قال الأخير: "يبدو الآن أن حكومتك قد قررت أن التوصل لاتفاق مع ماركسي مثل كوربين لم يسبق له في تاريخه السياسي وضع مصلحة بريطانيا أولاً أفضل من الخروج دون اتفاق". في يوم الخروج.. مستقبل البريكست غامض وماي عاجزة أما وزير شئون البريكست المستقيل فقد أشار كذلك إلى اعتراضه على طلب ماي تمديد مهلة الخروج من الاتحاد الأوروبي لما بعد 12 أبريل الجاري، قائلا: "لا أستطيع الموافقة على أي تمديد إضافي لما ذكرته المادة 50، ولذلك فأنا لا أستطيع البقاء في الحكومة، أعتقد بصدق أنه كان يجب علينا قبول نتيجة استفتاء 2016 بالخروج يوم 29 مارس الماضي". بهذه الاستقالات تكون ماي قد استقال من حكومتها 31 وزيرا خلال آخر عام، لتصبح رئيسة أكثر حكومة تشهد استقالة وزراء منها، منذ حكومة مارجريت تاتشر عام 1979.

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