عبد المهدي: سياسة العراق تركز على المشتركات الكثيرة مع السعودية وجميع دول الجوار

أكّد رئيس مجلس الوزراء ​العراق​ي ​عادل عبد المهدي​، أنّ "سياسة العراق تركز على المشتركات الكثيرة مع ​السعودية​ وجميع دول الجوار"، لافتًا إلى "تصميم ​الحكومة العراقية​ على اقامة افضل العلاقات بين الشعبين والبلدين الشقيقين".

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