ارتفاع أعداد قتلى هجوم طالبان على مواقع أمنية بأفغانستان إلى 66 قتيلا

ارتفعت أعداد قتلى الهجوم، الذي نفذته ​حركة طالبان​ واستهدف مواقع أمنية في منطقة "بالا مرغب" بإقليم "بادغيس" شمال غرب ​أفغانستان​ إلى 66 قتيلا . وكانت ​وزارة الدفاع الأفغانية​ أعلنت أن قواتها اختارت أن تنسحب تكتيكيا من نقاط التفتيش للحيلولة دون سقوط قتلى في صفوف المدنيين، مضيفة أنها استدعت ​القوات​ الجوية لشن ضربات على مواقع طالبان.

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