مرشح حزب المعارضة في اسطنبول يؤكد تقدمه بعد فرز الاصوات

أعلن مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض أكرم إمام أوغلو لتلفزيون فوكس التركي ان لا يزال متقدما بفارق 18742 بعد اكتمال عملية إعادة فرز الأصوات الباطلة، في 17 من أصل 39 دائرة بالمدينة.

وأوضح انه تم إعادة فرز 119.652 صوتا باطلا وقد أضيف 2184 صوتا لصالح ​حزب العدالة والتنمية​ الحاكم الذي يتزعمه الرئيس ​رجب طيب أردوغان​، في حين أضيف 785 صوتا لحزب الشعب الجمهوري.

وكات اللجنة العليا للانتخابات في ​تركيا​ اعلنت، أنها قررت إعادة فرز الأصوات الباطلة في كافة أقضية مدينة اسطنبول بعد الطعون التي قدمها حزب العدالة والتنمية.