أعلن مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض أكرم إمام أوغلو لتلفزيون فوكس التركي ان لا يزال متقدما بفارق 18742 بعد اكتمال عملية إعادة فرز الأصوات الباطلة، في 17 من أصل 39 دائرة بالمدينة.
وأوضح انه تم إعادة فرز 119.652 صوتا باطلا وقد أضيف 2184 صوتا لصالح حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان، في حين أضيف 785 صوتا لحزب الشعب الجمهوري.
وكات اللجنة العليا للانتخابات في تركيا اعلنت، أنها قررت إعادة فرز الأصوات الباطلة في كافة أقضية مدينة اسطنبول بعد الطعون التي قدمها حزب العدالة والتنمية.
كانت هذه تفاصيل خبر مرشح حزب المعارضة في اسطنبول يؤكد تقدمه بعد فرز الاصوات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.