"أ.ف.ب": طرد قوات تابعة لحفتر من حاجز عسكري كانت سيطرت عليه بالقرب من طرابلس

أفادت "الوكالة الصحافة الفرنسية - أ.ف.ب"، نقلًا عن مصدر أمني، بـ"طرد قوات تابعة لقائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر من حاجز عسكري كانت سيطرت عليه بالقرب من العاصمة الليبية طرابلس".
وكان حفتر قد أمر قواته يوم أمس، بـ"التقدّم نحو العاصمة طرابلس"، مقرّ حكومة الوفاق الوطني. وطلب من قواته "عدم رفع السلاح إلّا على من واجه القوات الداخلة إلى طرابلس بالسلاح"، داعيًا إلى "الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وأمن المواطنين والرعايا الأجانب خلال العمليات العسكرية".
وفي وقت سابق، أعلنت فصائل ليبية من مدينة مصراتة في غرب ليبيا موالية لحكومة الوفاق الوطني، "استعدادها للتصدّي لتقدّم القوات الموالية للمشير حفتر". وكان رئيس حكومة الوفاق فايز السراج، قد أمر الأربعاء القوات التابعة له، بـ"الاستعداد لمواجهة أي تهديد".
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